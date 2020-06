SC Freiburg spielt gegen Hertha BSC um Punkte für Europa

Freiburg (dpa/lsw) - Der SC Freiburg kann am heutigen Dienstagabend einen weiteren Schritt in Richtung Europa-League-Qualifikation schaffen. Mit einem Sieg gegen Hertha BSC könnte die Mannschaft von Trainer Christian Streich zumindest vorerst auf den siebten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga vorrücken. Allerdings muss der Coach möglicherweise auf Nationalspieler Robin Koch und Angreifer Lucas Höler verzichten, die am Rücken verletzt sind. Ziemlich sicher wird der am Knie verletzte Lukas Kübler erneut fehlen.