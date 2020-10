Freiburg (dpa/lsw) - Der SC Freiburg verleiht Mittelfeldspieler Florian Kath bis zum Sommer 2021 an den Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg. Dies teilten beide Clubs am Montag mit. Der 25-Jährige hatte in der Saison 2016/17 schon einmal auf Leihbasis für Magdeburg gespielt. In den Plänen von Freiburgs Trainer Christian Streich spielte Kath zuletzt keine Rolle mehr.