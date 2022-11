SC Freiburg will auch bei RB Leipzig bestehen

Leipzig (dpa/lsw) - Im vorletzten Spiel vor der Winterpause will der SC Freiburg erstmals gegen RB Leipzig gewinnen. Am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) treten die Badener von Trainer Christian Streich beim Champions-League-Achtelfinalisten an, der vor dem 14. Spieltag Tabellensechster ist. Seine vergangenen drei Bundesligapartien entschied der SC Freiburg gegen Werder Bremen, den FC Schalke 04 und den 1. FC Köln jeweils mit 2:0 für sich und blieb damit nun schon achtmal ohne Gegentor. In Leipzig bekommt es die Abwehr mit Topstürmer Christopher Nkunku zu tun. Im abschließenden Heimspiel vor der WM-Unterbrechung trifft Freiburg auf den 1. FC Union Berlin.