SC Freiburg will mit Streich auch in Bremen punkten

Bremen (dpa/lsw) - Nach der erneuten Vertragsverlängerung von Trainer Christian Streich will der SC Freiburg seine starke Saison fortsetzen. Mit einem Sieg heute bei Werder Bremen könnte Streichs Mannschaft in der Tabelle möglicherweise sogar auf einen Europapokalplatz vorrücken. Die Vorzeichen scheinen nicht schlecht: Seit Streich im Dezember 2011 den Cheftrainer-Posten beim Sport-Club übernahm, punkteten die Breisgauer in sechs von sieben Bundesliga-Auswärtsspielen in Bremen.

