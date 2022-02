SC Freiburg spielt in Bestbesetzung beim 1. FC Köln

Freiburg (dpa/lsw) - Der SC Freiburg will seinen Platz im oberen Tabellendrittel der Fußball-Bundesliga mit einem Erfolg am heutigen Samstag beim 1. FC Köln weiter festigen. Der Tabellenfünfte kann dabei in Bestbesetzung antreten. Lediglich die Nachwuchskräfte Kimberly Ezekwem und Nishan Burkart fallen aus. Die auf Rang acht stehenden Kölner werden ausnahmsweise von Co-Trainer André Pawlak betreut. Cheftrainer Steffen Baumgart wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Der FC ist seit drei Pflichtspielen ohne Sieg.

