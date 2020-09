Schäuble tritt noch einmal bei Bundestagswahl an

Stuttgart (dpa) - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble will 2021 in seinem Wahlkreis erneut für den Bundestag kandidieren. Das teilte sein CDU-Kreisverband Ortenau am Mittwoch mit. Demnach stehe der 77-Jährige wieder als Kandidat der CDU im Wahlkreis Offenburg zur Verfügung. Der dienstälteste Abgeordnete des Bundestags vertritt den Wahlkreis Offenburg seit 1972 mit einem Direktmandat. «Ich habe mir die Entscheidung, auch im Hinblick auf mein Alter, nicht leicht gemacht, denke aber, dass ich mit meinen Erfahrungen in diesen Zeiten vielfältigen Umbruchs einen stabilisierenden Beitrag leisten kann», betonte Schäuble. Ein Termin und Austragungsort für die Nominierungsversammlung soll noch festgelegt werden.