Schüsse bei Reichsbürger-Razzia in Reutlingen: Was wir bisher wissen

Am Mittwochmorgen (22.03.) hat es übereinstimmenden Medienberichten zufolge Durchsuchungen in mehreren Bundesländern gegeben, die im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen ein mutmaßliches Reichsbürger-Netzwerk stehen sollen. Die Maßnahmen richteten sich laut tagesschau.de gegen 19 Personen, teils Beschuldigte, teils Zeugen. Bei einer Durchsuchung in Reutlingen wurde dabei laut SWR ein SEK-Beamter angeschossen und leicht verletzt. Gegen den Verantwortlichen, der bis dahin unverdächtig gewesen sei, werde nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.

Razzia soll im Zusammenhang zu mutmaßlicher Reichsbürger-Terorrgruppe stehen

Die Durchsuchungen wurden offenbar im Auftrag des Generalbundesanwalts durchgeführt. Sie sollen im Zusammenhang mit der großangelegten Reichsbürger-Razzia vom Dezember 2022 stehen.

Damals haben Mehr als 3000 Polizeibeamte in elf Bundesländern über 160 Objekte in Deutschland, Österreich und Italien durchsucht. Ein Schwerpunkt lag dabei in Baden-Württemberg. Die Maßnahmen richteten sich gegen mutmaßliche Mitglieder eines Reichsbürger-Netzwerkes, das in Medienberichten teilweise als „Patriotische Union“ bezeichnet wird.

Umsturzpläne und Feindeslisten: Baden-Württemberg als Schwerpunkt

Bei der Razzia im Dezember wurden 25 mutmaßliche Mitglieder – Reichsbürger und Verschwörungsideologen – festgenommen. Die meisten davon in Baden-Württemberg. Sie stehen im Verdacht, einer terroristischen Vereinigung anzugehören oder diese unterstützt zu haben. Ziel der Gruppe sei es gewesen, einen gewaltsamen Sturz des demokratischen Systems herbeizuführen. Dafür sollten laut Generalbundesanwalt Waffen besorgt und „Heimatschutzkompanien“ gegründet werden. Mittlerweile wurden im Umfeld der Gruppe auch drei mutmaßliche Feindeslisten sichergestellt, eine davon mit Namen von Politikern aus Baden-Württemberg.

Unter den Festgenommenen befindet sich der Adelige Heinrich XIII. Prinz Reuss (71), der als Kopf der Gruppe gilt, wie auch die ehemalige AfD-Politikerin Birgit Malsack-Winkemann. Außerdem sollen dem Netzwerk auch mehrere aktive und ehemalige Soldaten angehört haben – einer davon als Rädelsführer.

Soldaten und Polizisten: Auch diesmal im Fokus der Ermittler?

Auch bei der aktuellen Razzia ging es offenbar teilweise um Menschen aus Sicherheitsbehörden. Recherchen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" (SZ) zufolge sollen sich unter den Personen, bei denen durchsucht wurde, auch mehrere aktive Polizeibeamte und Soldaten befinden. „Sie sollen zum Teil weitere Netzwerke und Gruppen gebildet haben, die ebenfalls von einer extremen Staatsfeindlichkeit geprägt sein sollen.“ Sie seien durch die Auswertung von Kommunikationsmitteln aus der Razzia vom Dezember und durch „Finanzermittlungen“ in den Fokus der Ermittler gerückt.

Dass die Ermittlungen sich nun ausweiten, war abzusehen. Unmittelbar nach der Razzia vom Dezember waren die Ermittler auf mehr als hundert „Verschwiegenheitserklärungen“ gestoßen. Die Menschen, die diese Dokumente, auf denen teilweise mit dem Tod gedroht worden sein soll, unterzeichnet haben, werden als mögliche Mitwisser der mutmaßlichen Terrorgruppe betrachtet.

Schüsse auf Polizisten: Fälle in Georgensgmünd und Boxberg

In der Vergangenheit gab es bereits mehrere Fälle, in denen Reichsbürger auf Polizisten geschossen haben. Einmal endete das tödlich: 2016 erschoss ein Reichsbürger einen Polizisten im bayrischen Georgensgmünd.

Zuletzt sorgte ein Fall in Baden-Württemberg für Aufsehen: Im April 2022 soll ein Reichsbürger in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) mit einem vollautomatischen Gewehr aus Fenstern seiner Wohnung auf 14 Polizisten geschossen haben. Ab Anfang April erwartet den 55-Jährigen vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart ein Prozess, unter anderem wegen mehrfachen versuchten Mordes.