Schaden in Millionenhöhe nach Großbrand in Kunststofffabrik

Ladenburg (dpa/lsw) - Bei dem schweren Brand in der Produktionshalle einer Kunststofffabrik in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) ist nach Schätzungen der Polizei ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Wie die Beamten am Mittwoch weiter mitteilten, ist die Halle einsturzgefährdet. Erst nach ihrer Freigabe können Brandermittler den Ort untersuchen. Die Ursache ist weiter unklar. Auch in der Nacht auf Mittwoch löschte die Feuerwehr immer wieder kleinere Brandherde, die drohten, sich erneut zu entzünden.

Der Großbrand war am Dienstag ausgebrochen. Feuerwehrleute kämpften stundenlang gegen die Flammen. Eine schwarze Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. Messungen der Feuerwehr ergaben keinen Schadstoffgehalt in der Luft. 13 Arbeiter konnten sich selbst aus dem Gebäude retten.