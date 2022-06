Scheibe einer Straßenbahn mit Bierflasche eingeschlagen

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Unbekannter hat in Mannheim eine Bierflasche gegen eine fahrende Straßenbahn geworfen und damit eine Scheibe im Fahrerhaus eingeschlagen. Dabei wurde niemand verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Auch der 45-jährige Straßenbahnfahrer sei durch den Flaschenwurf am Mittwochabend nicht getroffen worden.

Angaben zu dem Täter oder die Täterin konnte die Polizei zunächst nicht machen. Die Beamten ermitteln wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.