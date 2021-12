Seelbach (dpa/lsw) - Bei einem Scheunenbrand in Seelbach ist ein Schaden in Höhe von 150.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, konnte ein Übergreifen des Feuers am frühen Samstagmorgen auf ein anliegendes Wohnhaus verhindert werden. In der Scheune im Ortenaukreis befanden sich Heu- und Strohballen sowie ein Traktor. Die Brandursache war zunächst ungeklärt.

