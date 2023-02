Schlägerei in Asylbewerberunterkunft

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Eine Polizistin ist bei einem Einsatz wegen einer Schlägerei in einer Flüchtlingsunterkunft in Friedrichshafen (Bodenseekreis) leicht verletzt worden. Laut einem Sprecher der Polizei ist es in der Unterkunft in der Nacht zum Mittwoch zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern gekommen. Der Streit habe sich im weiteren Verlauf ausgeweitet, sodass acht bis zwölf Menschen in den Streit verwickelt gewesen seien.

Als die Polizei eintraf, hätten sich die Beteiligten laut dem Sprecher gegen die Beamten verbündet. Drei Menschen hätten Widerstand geleistet und eine Frau habe der 28-jährigen Polizistin ins Gesicht geschlagen. Wie viele weitere Menschen bei dem Vorfall verletzt wurden, konnte ein Sprecher zunächst nicht sagen. Schwerere Verletzungen habe es allerdings nicht gegeben. Laut Polizei wurden bei dem Einsatz vier Menschen festgenommen.