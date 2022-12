Grenzach-Wyhlen (dpa/lsw) - Mehrere Schlägereien haben die Polizei in Grenzach-Wyhlen (Kreis Lörrach) auf den Plan gerufen. Sie musste eine Auseinandersetzung mit 50 betrunkenen Menschen am Bahnhofsvorplatz auflösen, wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte. Der Auslöser der Streitigkeiten habe aufgrund der Alkoholisierung noch nicht geklärt werden können. Es sei Tradition, dass sich mehrere Menschen am Bahnhofsvorplatz versammelten.