Schlagersänger Antony mag gerne Bananenkuchen

Rust (dpa) - Schlagersänger Ross Antony (47) ist leidenschaftlicher Kuchenfan. «Der schönste Kuchen überhaupt ist der Bananenkuchen», sagte er am Montag in Rust bei Freiburg anlässlich der Vorstellung eines eigenen Backbuchs. Das Buch sei eine Hommage an seine Oma. «Sie hat früher selber sehr viel ausprobiert, selber Rezepte in ihr Notizbuch geschrieben, was ich irgendwann bekommen habe.» Er sei gut drauf, wenn er backe.

Antony hatte in der Vergangenheit sein Backtalent schon unter Beweis gestellt. Er machte bereits bei der Sat1-Backshow «Das große Promibacken» mit. Sein Buch enthält 60 vorwiegend britische und ein paar deutsche Kuchenrezepte. Der gebürtige Engländer begann seine Karriere in Deutschland vor über 20 Jahren als Musical-Darsteller. Der Durchbruch gelang ihm als Mitglied der Band Bro'Sis.

