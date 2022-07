Schlagerstar Anita Hofmann heiratet Radiomoderator

Meßkirch (dpa/lsw) - Schlagersängerin Anita Hofmann (45) wird am Samstag (12.30 Uhr) in ihrer Heimatstadt Meßkirch Radiomoderator Christian Filip (48) kirchlich heiraten. Anita Hofmann ist die Schwester von Alexandra Hofmann, beide sind unter dem Duo-Namen Geschwister Hofmann bekannt geworden. Die kirchliche Trauung ist in der Barockkirche St. Martin in Meßkirch (Kreis Sigmaringen).

Bei der Hochzeit werden über 500 Gäste dabei sein - inklusive 240 Fans aus Deutschland und dem angrenzenden Ausland. Die standesamtliche Trauung war am Freitag in Meßkirch, wo Anita Hofmann Ehrenbürgerin ist.

Anita Hofmann und Christian Filip wollten eigentlich schon im vergangenen Jahr heiraten. Wegen Corona wurde die Trauung aber verschoben. Und eine weitere Hürde musste zudem überwunden werden. Christian Philipp war schon einmal verheiratet. Er musste seine kirchlich geschlossene Ehe erst noch vom Papst annullieren lassen.