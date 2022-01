Schlotterbeck schließt Verbleib bei SC Freiburg nicht aus

Freiburg (dpa) - Innenverteidiger Nico Schlotterbeck schließt einen Verbleib beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg über den Sommer hinaus nicht aus. «Es ist sehr gut möglich, dass es nirgends hingeht und ich in Freiburg bleibe», sagte Schlotterbeck am Freitag der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten». Auf ein angebliches Interesse von Borussia Dortmund und des FC Bayern München angesprochen, erklärte er: «Ich muss schauen, was der nächste Schritt für mich ist.» Es sei nicht ausgeschlossen, dass er den beim SC gehe.

Der Vertrag des 22-Jährigen läuft noch bis 30. Juni 2023. Vor dem Landesduell mit dem VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bestätigte der in Waiblingen bei Stuttgart geborene Profi, dass es im vergangenen Jahr «mal Kontakt» mit den Verantwortlichen der Schwaben gegeben habe. Nach dem Ausleihjahr bei Union Berlin habe er sich aber schnell entschieden, im südbadischen Freiburg zu bleiben. «Ein Wechsel stand im Sommer nie zur Debatte.»

