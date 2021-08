Schlotterbeck wieder im Mannschaftstraining des SC Freiburg

Freiburg (dpa/lsw) - Abwehrspieler Keven Schlotterbeck trainiert nach seinem Einsatz bei den Olympischen Spielen in Japan wieder mit der Mannschaft des SC Freiburg. Der 24-Jährige absolvierte am Dienstagmorgen erstmals wieder eine Einheit unter Trainer Christian Streich. Der Verteidiger dürfte damit schon wieder eine Option für das DFB-Pokal-Spiel am Sonntag (18.30 Uhr) beim Fußball-Drittligisten Würzburger Kickers sein. Mit der deutschen Mannschaft war er bei den Sommerspielen in Asien zuvor in der Gruppenphase ausgeschieden.

