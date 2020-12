Crailsheim (dpa/lsw) - Ein Schmorbrand an einer kaufmännischen Berufsschule in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) hat am Donnerstag kurz vor Schulbeginn zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Die Schüler seinen in eine Sporthalle gebracht worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Verletzt wurde niemand. Der Brand sei in einem Serverraum entstanden und bereits unter Kontrolle.