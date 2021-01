Ulm (dpa/lsw) - Ein Schneepflug-Fahrer ist in Ulm mit seinem Räumfahrzeug umgekippt und auf dem Dach liegengeblieben. Feuerwehrleute befreiten den eingeklemmten 49-Jährigen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Mann war am Sonntag mit seinem Schneepflug bergab auf einem Fußweg unterwegs gewesen und hatte in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.