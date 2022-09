Schopper erwartet schweren Schulstart

Stuttgart (dpa/lsw) - Die baden-württembergischen Schulen müssen sich auch aus Sicht von Kultusministerin Theresa Schopper auf einen schwierigen Start ins neue Schuljahr einstellen. «Es hat sich ehrlicherweise bei mir an den Sorgenfalten nicht sehr viel geändert», sagte die Grünen-Ministerin am Donnerstag in Stuttgart. Nicht nur die Zahl der ukrainischen Flüchtlingskinder werde sich weiter erhöhen, auch gehörten weiterhin Lehrkräfte zu den Corona-Risikogruppen oder würden im Laufe des Schuljahres schwanger. «Die Herausforderungen werden in diesem Schuljahr leider nicht geringer ausfallen», sagte Schopper.

Das neue Schuljahr werde «ohne Maske, ohne Tests» beginnen, versicherte die Kultusministerin weiter. Die Zahl der geimpften Kinder und Jugendlichen habe sich deutlich erhöht, auch in den Lehrerkollegien sei die Impfquote hoch. «Wir können das Schuljahr ganz normal beginnen.»