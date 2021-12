Schornstein stürzt von Wohnhaus

Nußloch (dpa/lsw) - Ein Schornstein ist in Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis) von einem Haus gestürzt. Er war samt umliegenden Ziegeln aus dem Fundament gebrochen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Der Schornstein fiel auf das Grundstück des Wohnhauses. Im Dach entstand ein rund ein Quadratmeter großes Loch. Der Dachstuhl war in baufälligem Zustand. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Ein Nachbar hatte am Montag die Polizei verständigt. Ob sich zu der Zeit jemand im Haus aufhielt, konnten die Ermittler nicht sagen.

