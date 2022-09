Schutzgemeinschaft Deutscher Wald: Neuer Vorsitz in Südwest

Blaubeuren (dpa/lsw) - Der CDU-Landtagsabgeordnete Manuel Hagel hat den Vorsitz der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Baden-Württemberg übernommen. Durch die Herausforderungen des Klimawandels und die unterschiedlichen Nutzungsansprüche an den Wald sei die Schutzgemeinschaft mehr gefordert denn je, sagte Hagel nach seiner Wahl in Blaubeuren am Samstag. Die knapp 75 Jahre alten Gründungsziele der Gemeinschaft, den dauerhaften Erhalt des Waldes und Waldpädagogik zu fördern, seien nach wie vor aktuell. Hagel übernimmt das Ehrenamt von Karl-Wilhelm Röhm, der nach knapp zehn Jahren an der Spitze des Verbands in den erweiterten Vorstand zurücktrat.