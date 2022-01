Schwäbisch Hall: Betrunkener entblößt sich und randaliert in Gewahrsam

Schwäbisch Hall (dpa/lsw) - Ein Betrunkener hat sich am Montag in einem Supermarkt in Schwäbisch Hall entblößt. Wie die Polizei mitteilte, versuchte er außerdem ein Getränk zu stehlen und bedrohte eine Mitarbeiterin des Supermarktes. Der 32-Jährige kündigte weitere Straftaten an, so dass die Polizei ihn in Gewahrsam nahm.

Auch dort randalierte der Mann, dessen Alkoholatemwert bei 1,8 Promille lag, weiter. Er beschädigte die Gegensprechanlage in der Polizeistation. Dem Mann dürfte am Dienstag nicht nur der Kater Kopfschmerzen bereiten: Ihn erwarten nun nach Angaben eines Polizeisprechers mehrere Strafanzeigen.

