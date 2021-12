Schwäbisch Hall: Großeinsatz nach Lagerfeuer in Wohnzimmer

Schwäbisch Hall (dpa/lsw) - Ein Lagerfeuer in einem Wohnzimmer in Schwäbisch Hall hat einen Einsatz mit mehr als 40 Feuerwehrkräften ausgelöst. Die 51 Jahre alte Bewohnerin einer Dachgeschosswohnung hatte in einem Tontopf in ihrem Wohnzimmer ein Lagerfeuer gemacht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Nachdem am Montag in der Wohnung Rauch gemeldet wurde, brachte die Feuerwehr, die mit 43 Einsatzkräften vor Ort war, den Topf nach draußen und löschte dort das Feuer. Die 51-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und die Wohnung gelüftet. Nach Angaben der Polizei entstand kein Schaden.

