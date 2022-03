Schwefelsäure tritt aus Schwimmbad aus: Hausmeister verletzt

Forst (dpa/lsw) - In der Schwimmhalle einer Schule im Landkreis Karlsruhe ist Schwefelsäure ausgetreten. Der Hausmeister atmete dabei am Mittwoch Gase ein und wurde dadurch leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Aus bislang ungeklärter Ursache war demnach der Schlauch der Dosieranlage des Bades in der Gemeinde Forst geplatzt. Dadurch seien etwa zehn Liter Schwefelsäure freigesetzt worden. Der Hausmeister habe versucht, den Stoff mit Wasser zu beseitigen, dabei hätten sich Gase gebildet. Schüler wurden nicht verletzt.

© dpa-infocom, dpa:220302-99-356906/2