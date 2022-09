Schweiz erläutert Entscheidung über Standort ihres Endlagers

Bern (dpa) - Die Schweizer Behörden erläutern an diesem Montag in Bern ihre Entscheidung für den Standort des geplanten Atommüll-Endlagers direkt an der deutschen Grenze. Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) will darlegen, warum sie sich für die Region Nördlich Lägern in unmittelbarer Nachbarschaft von Hohentengen in Baden-Württemberg entschieden hat und nicht für die beiden anderen Standorte, die zur Auswahl standen. Auch sie liegen nahe der deutschen Grenze.

Die Schweizer Behörden wollen in Nördlich Lägern die radioaktiven Abfälle aus Atomkraftwerken, Industrie und Forschung in hunderten Metern Tiefe in Opalinuston einbetten. Der Bau des Lagers muss noch Genehmigungsverfahren durchlaufen und dürfte frühestens 2031 beginnen, die Einlagerung 2050. Unklar ist bislang, wo genau die Oberflächenbauten erstellt werden.

Opalinuston ist nach Nagra-Angaben dicht, kann allfällige Risse selbst wieder abdichten und bindet radioaktive Teilchen an sich. So schließt er demnach radioaktive Stoffe langfristig ein.