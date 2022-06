Schwenningen holt finnischen Eishockey-Verteidiger Lajunen

Schwenningen (dpa/lsw) - Die Schwenninger Wild Wings haben den Verteidiger Ville Lajunen für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga verpflichtet. Der 34-Jährige kommt vom Club TPS Turku aus seiner Heimat Finnland zur Mannschaft von Trainer Harold Kreis, teilte der schwäbische Verein am Freitag mit. «Wir bekommen mit Ville einen sehr smarten mobilen Verteidiger, der sehr gute Entscheidungen mit der Scheibe trifft», sagte Kreis. Schwenningens Sportdirektor Christof Kreutzer erklärte, Lajunen werde das Team «aus der Defensivzone heraus speziell in der Offensive besser machen».