Schwenningen holt Verteidiger Huß und Torhüter Červený

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Die Schwenninger Wild Wings haben Torhüter Patrik Červený und Verteidiger Johannes Huß verpflichtet. Huß bestritt 81 Spiele in der Deutschen Eishockey Liga für die Düsseldorfer EG. Der 21-Jährige war im Februar erstmals für das Olympia-Perspektivteam der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft nominiert worden. «Er ist ein junger Verteidiger mit viel Potenzial, welches er noch nicht ausgeschöpft hat», sagte Schwenningens Sportmanager Christof Kreutzer in einer Vereinsmitteilung am Montag.

Der 23 Jahre alte Červený wechselt von Bremerhaven zu den Wild Wings. Für die Fischtown Pinguins kam der gebürtige Tscheche in der vergangenen Saison auf vier DEL-Einsätze.