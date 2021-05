Schwenninger Wild Wings verpflichten Torhüter Cüpper

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Die Schwenninger Wild Wings haben für die kommende Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Torhüter Marvin Cüpper verpflichtet. Der 27-Jährige, der zuletzt für die Krefeld Pinguine spielte, soll gemeinsam mit Joacim Eriksson das Torhüter-Duo bilden. Das teilten die Wild Wings am Donnerstag mit. Den Vertrag mit Eriksson hatte der Club kürzlich um zwei Jahre verlängert, der Schwede wurde zum besten Torhüter der DEL in dieser Saison gekürt.

