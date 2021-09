Schwerere Unfälle auf der A 61: Autobahn teilweise gesperrt

Mannheim (dpa/lsw) - Zwei schwere Verkehrsunfälle mit mehreren Verletzten auf der A 61 haben am Dienstag für Verkehrsbehinderungen zwischen dem Autobahnkreuz Speyer und dem Dreieck Hockenheim gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, waren am Morgen zwei Sattelzüge in Richtung Speyer zusammengeprallt. Dabei wurden beide Fahrer verletzt. Eine Spur konnte frei gehalten werden, nach Angaben der Beamten kam es wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten zunächst aber zu Behinderungen im Verkehr.

Auf der Fahrbahn in Richtung Hockenheim waren sechs Autos aus zunächst unbekannten Gründen miteinander kollidiert, hieß es zudem. Dabei seien vier Menschen leicht verletzt worden. Nach den Bergungs- und Aufräumarbeiten konnte die Strecke am Vormittag wieder für den Verkehr freigegeben werden, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

