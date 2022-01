Schwerverletzte bei Unfall in Sindelfingen

Sindelfingen (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall ist eine Autofahrerin in Sindelfingen (Kreis Böblingen) schwer verletzt worden. Die 64-Jährige kam nachts von der Straße ab und beschädigte ein Schild, einen Baum und eine Hausecke, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Schließlich blieb der Wagen auf der Seite liegen. Schwer verletzt wurde die Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden von rund 70.000 Euro.

