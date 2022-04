Schwerverletzter bei Zusammenstoß zweier Autos

Sulz am Neckar (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf einer Kreisstraße bei Sulz am Neckar (Landkreis Rottweil) sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Das Auto eines 33-Jährigen geriet am Mittwoch in einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahn, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dort stieß es frontal mit dem Wagen eines 64-Jährigen zusammen, der dabei schwer verletzt wurde. Der andere Mann verletzte sich leicht. Die Ermittler schließen nach eigenen Angaben nicht aus, dass der 33-jährige von seinem Mobiltelefon am Steuer abgelenkt war.