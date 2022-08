Sechs Feuerwehrleute bei Flächenbrand verletzt

Ettlingen (dpa/lsw) - Bei einem Flächenbrand sind am Donnerstag nahe Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) sechs Feuerwehrleute leicht verletzt worden. Die Verletzungen seien entstanden, als der Wind gedreht und den Rauch der Flammen in ihre Richtung getrieben habe, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstagabend. Zudem sei bei dem Feuer auf insgesamt rund 16 Hektar Fläche ein Feuerwehrfahrzeug leicht beschädigt worden.

Wegen des Brandes war auch die Bundesstraße 3 bei Ettlingen gesperrt worden. Mehrere Feuerwehren waren mit insgesamt 140 Kräften im Einsatz. Auch ein Polizeihubschrauber half bei der Suche nach Glutnestern. Gegen 18.00 Uhr war das Feuer demnach wieder unter Kontrolle. Die Feuerwehr werde aber noch bis in den Abend damit beschäftigt sein, zu beobachten, ob der Brand wegen einzelner Glutnester wieder aufflammen könnte, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Brandursache blieb zunächst unklar.

Auch ein Teil der Böschung an der nahe gelegenen Autobahn 5 hatte Feuer gefangen. Trotz des Rauchs konnten die Autofahrer dort aber noch weit genug sehen, sagte ein Polizeisprecher. Die A5 habe daher nicht gesperrt werden müssen.