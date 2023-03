Sechs Leichtverletzte nach Auffahrunfall auf A5

Forst (dpa/lsw) - Sechs Menschen sind bei einem Unfall mit sechs Fahrzeugen auf der Autobahn 5 bei Forst (Landkreis Karlsruhe) leicht verletzt worden. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Zwei Autofahrer waren nach ersten Erkenntnissen unabhängig voneinander auf ein Stauende aufgefahren. Ein Sattelzug ohne Auflieger, zwei Sprinter und drei Autos waren an dem Zusammenstoß am Donnerstagmittag beteiligt.

Der entstandene Schaden liegt nach ersten Schätzungen über 100.000 Euro. Zwei Fahrstreifen waren zunächst in Richtung Frankfurt gesperrt. Der Verkehr wurde über den linken Streifen geleitet. Es bildeten sich laut Polizeisprecher zwölf Kilometer Stau.