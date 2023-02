Sechs Menschen überfallen: Prozess gegen Gruppe gestartet

Konstanz (dpa/lsw) - Sechs Menschen sollen sie überfallen haben, teilweise bewaffnet mit einem Messer: Vor dem Konstanzer Amtsgericht hat am Donnerstag der Prozess gegen fünf junge Männer zwischen 17 und 19 Jahren begonnen. Ihnen wird schwere räuberische Erpressung und besonders schwerer Raub sowie gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Sie sollen rund 1600 Euro und verschiedene Wertgegenstände erbeutet haben.

Einem Sprecher des Amtsgerichts zufolge sollen die Angeklagten im Sommer 2022 überwiegend nachts in einem Park zugeschlagen, aber auch in der Konstanzer Innenstadt Passanten überfallen haben. Unter anderem entrissen sie, so der Vorwurf, einer 84-Jährigen die Handtasche. Mit einer EC-Karte aus einem weiteren Handtaschenraub sollen sie sich außerdem Zigaretten im Wert von knapp 60 Euro an einem Automaten gekauft haben. Das Gericht plant vier Verhandlungstage, das Urteil wird Ende März erwartet.