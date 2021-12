Sechs Menschen bei Unfall nahe Ulm verletzt

Blaustein (dpa/lsw) - Sechs Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) leicht verletzt worden. Ein 47-Jähriger war am Dienstagabend mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 28 unterwegs nach Blaubeuren, als er auf die Gegenfahrbahn kam und gegen zwei Autos stieß, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei dem Zusammenstoß wurden sechs Insassen verletzt, darunter zwei 14-Jährige. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei sperrte die Bundesstraße für zwei Stunden.

