Ulm (dpa/lsw) - Sechs Bewohner eines Hauses in Ulm sind nach einem Brand wegen Atemwegsreizungen vorsorglich ins Krankenhaus gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gab es in einem Kochtopf eine Stichflamme, die auf die Dunstabzugshaube übergriff. Die Bewohner dämmten die Ausbreitung des Feuers ein bis die Feuerwehr kam. Diese löschte den Brand und lüftete die Küche. Das Haus konnte danach wieder betreten werden.