Sechs Wohnhäuser im Ortenaukreis stehen in Flammen

Diersburg (dpa/lsw) - In Hohberg-Diersburg (Ortenaukreis) ist ein Großbrand ausgebrochen - mindestens sechs Wohnhäuser stehen in Flammen. Nach bisherigem Ermittlungsstand konnten die betroffenen Anwohner die Gebäude rechtzeitig verlassen, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. 150 Wehrleute sowie eine Vielzahl an Rettungskräften und Polizeibeamten seien vor Ort im Einsatz - die Löscharbeiten dauerten am Abend noch an. Ein weiteres Übergreifen auf angrenzende Grünanlagen konnte laut den Beamten verhindert werden. Zur möglichen Brandursache sowie zum entstandenen Sachschaden lagen zunächst keine Erkenntnisse vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.