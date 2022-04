Hirschberg (dpa/lsw) - Mehrere Hunderttausend Euro Schaden sind bei einem Brand in einer Firma in Hirschberg (Rhein-Neckar-Kreis) nach ersten Schätzungen entstanden. Von den Flammen wurde niemand verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als die Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag eintrafen, stand der Keller des stark rauchenden Gebäudes unter Wasser. Warum das Feuer ausbrach und wie es zu dem Wasserschaden kam, war anfangs unklar.