Segelbootmast gerät in Oberleitung

Konstanz (dpa/lsw) - Ein Mann ist an einem Bahnübergang im Kreis Konstanz durch einen Stromschlag schwer verletzt worden. Ein Segelboot auf einem Anhänger sei über den Bahnübergang in Allensbach geschoben worden, berichtete die Polizei am Sonntag. Der genauere Hergang war zunächst unklar.

Der Segelmast habe dabei die Oberleitung berührt und der Strom sei auf den Mann übergeschlagen. Er wurde schwer verletzt. Der Bahnverkehr auf der Strecke ist am Sonntag zunächst unterbrochen worden. Der Bahnübergang wurde gesperrt. Weitere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen.

© dpa-infocom, dpa:210821-99-917723/4