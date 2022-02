Reutlingen (dpa/lsw) - Sein eigenes Haus soll ein 86-Jähriger in Reutlingen angezündet haben. Trotz anschließender Löschversuche habe der Mann das Feuer nicht mehr unter Kontrolle gebracht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei dem Brand mit etwa 100.000 Euro Schaden in der Nacht zum Mittwoch war niemand verletzt worden. Die Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen schwerer Brandstiftung.

© dpa-infocom, dpa:220203-99-965251/2