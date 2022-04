SEK-Einsatz in Boxberg: Polizist durch Schuss verletzt

Boxberg (dpa) - Bei einem Polizeieinsatz in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) zwischen Heilbronn und Würzburg ist auf einen SEK-Beamten geschossen worden. Nach Angaben von Sicherheitskreisen wurde ein Polizeibeamter am Mittwoch ins Bein getroffen. Ein Mann habe sich der Festnahme widersetzt. Zunächst hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. Die Aktion habe am Morgen stattgefunden.

Der Stadtteil Bobstadt wurde nach Polizeiangaben vorübergehend abgeriegelt. Die Anwohner wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Bei dem Großeinsatz waren neben der Polizei auch das SEK, der Rettungsdienst und die Feuerwehr vor Ort.