Sekt für Anlässe: Staatsministerium «kein freudloses Haus»

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach den Schilderungen von Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz über regelmäßige «Sektrunden» im Innenministerium ist auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf das Thema angesprochen worden. Mit den Treffen im Innenministerium habe er sich nicht befasst und könne sie nicht beurteilen, sagte Kretschmann am Dienstag in der Landespressekonferenz in Stuttgart.

Auf die Frage, ob es Vereinbarungen gebe, dass in seinem Haus kein Alkohol vor Dienstschluss getrunken werde, sagte der Grüne: «Wir trinken auch schon mal bei einer Beförderung ein Glas Sekt und das werden wir nicht ändern. Ich meine, wir sind ja kein freudloses Haus, in dem man nicht mehr anstoßen darf.» Etwa wenn jemand Geburtstag habe, schilderte Kretschmann weiter. «Ansonsten wäre mir nie aufgefallen, dass ich Mitarbeiter um mich herum habe, die alkoholisiert sind.»