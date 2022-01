Sendeanlage des SWR in Waldburg beschädigt

Waldburg (dpa/lsw) - Unbekannte haben die Sendeanlage des Südwestrundfunks (SWR) in Waldburg (Kreis Ravensburg) beschädigt. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag, wurden Rohre an der Außenkühlung des Sendehauses abgerissen. Dadurch lief Frostschutzmittel in die Erde. Die Feuerwehr versuchte am Samstagabend das Mittel durch das Abtragen des Erdreiches einzudämmen. Der Sendemast selbst wurde nach Polizeiangaben nicht beschädigt. Der Sendebetrieb des SWR wurde durch den Vorfall nicht eingeschränkt. Die Höhe des Schadens war zunächst noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:220123-99-817551/2