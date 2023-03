Senior begeht Unfallflucht auf drei Reifen

Bammental (dpa/lsw) - Ein Senior hat in Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) einen Unfall mit zwei Verletzten verursacht - und seine Flucht auch nach dem Verlust eines Reifens noch fortgesetzt. Polizeiangaben von Dienstag zufolge fuhr der 85-Jährige am Vortag von hinten auf einen auf einer Abbiegespur wartenden Wagen auf. Die beiden Insassen in dem Fahrzeug verletzten sich leicht und der Airbag löste aus. Der Senior fuhr davon. An seinem eigenen stark beschädigten Auto löste sich unterwegs ein Vorderreifen. Polizeibeamte stoppten ihn knapp fünf Kilometer vom Unfallort entfernt in Mauer (Rhein-Neckar-Kreis). Gegen den Mann wird wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.