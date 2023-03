Senior läuft über Straße und wird von Auto tödlich verletzt

Kuppenheim (dpa/lsw) - Ein Senior ist in Kuppenheim (Kreis Rastatt) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Polizeiangaben zufolge wollte der 72-Jährige am Dienstagmorgen bei einer Bushaltestelle mit seinem Rollator die Straße überqueren, als ihn der herannahende Wagen traf. Die 21 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt. Der 72 Jahre alte Mann starb noch am Unfallort. Die Polizei zog einen Gutachter hinzu und setzte eine Drohne ein, um den genauen Hergang zu ermitteln. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.