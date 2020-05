Senior verwechselt Gaspedal mit Bremse: Zwei Schwerverletzte

Gengenbach (dpa/lsw) - Ein über 80 Jahre alter Autofahrer ist in Gengenbach (Ortenaukreis) durch eine Waschanlage gerast und ungebremst gegen einen Transporter geprallt. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann am Dienstag auf einem Parkplatz das Gaspedal mit der Bremse verwechselt. Der Transporter schleuderte gegen einen Geldautomaten, an dem ein 70-jähriger Mann stand. Er wurde eingeklemmt und - wie auch der Fahrer des Unglückswagens - schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Zuvor hatte sich ein Radfahrer am Ende der Waschanlage nur durch einen Sprung von seinem Rad in Sicherheit bringen können; er blieb unverletzt.