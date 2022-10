Senior zwischen Traktoranhänger und Haus eingeklemmt

Heilbronn (dpa) - Ein 79 Jahre alter Mann ist am Samstag in Mudau (Neckar-Odenwald-Kreis) zwischen einem Traktoranhänger und einem Wohnhaus eingeklemmt worden und an seinen Verletzungen gestorben. Der Traktor war nach Angaben der Polizei am Morgen auf das Anwesen gefahren, um Brennholz neben dem Wohnhaus im Ortsteil Langenelz abzuladen. Das Unglück geschah demnach beim Rangieren. Trotz der rasch eingeleiteten Rettungsmaßnahmen starb der Senior, der in dem Haus lebte, noch an der Unfallstelle. Der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf.