Seniorenpaar von Schockanrufer um hohen Betrag betrogen

Nürtingen (dpa/lsw) - Um eine sechsstellige Summe ist ein Seniorenpaar aus Nürtingen (Kreis Esslingen) von einem sogenannten Schockanrufer betrogen worden. Wie die Polizei mitteilte, rief am Donnerstag ein Betrüger bei dem Ehepaar an und gaukelte ihnen vor, ihr Sohn zu sein. Er gab vor, an einem neuartigen Virus zu leiden. Nur ein in Deutschland noch nicht verfügbares Medikament, das er zu einem hohen Geldbetrag selbst im Ausland kaufen müsste, würde ihn vor dem Tod retten. Der Betrüger setzte das Paar so unter Druck, dass sie sich überreden ließen, ihre Ersparnisse an eine angebliche Bekannte des vermeintlichen Sohnes zu übergeben. Später kamen ihnen Zweifel und sie verständigten die Polizei.

