Seniorin landet mit Auto in Biotop

Ehningen (dpa/lsw) - Eine Seniorin ist in Ehningen (Kreis Böblingen) von der Fahrbahn abgekommen und mit ihrem Auto in einem Biotop gelandet. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die 81-Jährige, die tags darauf selbst einen Arzt aufsuchen wollte. Ihr Wagen wurde aus dem Biotop gezogen und abgeschleppt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Wahrscheinlich wegen einer medizinischen Ursache war die Frau am Montag in einer Kurve von der Straße abgekommen und hatte danach noch eine Leitplanke, ein Verkehrszeichen und einen Baum beschädigt. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.