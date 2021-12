Seniorin nach Unfall tot gefunden: Gesundheitliche Probleme?

Ettlingen (dpa/lsw) - Eine Seniorin ist mit ihrem Auto im Landkreis Karlsruhe gegen eine Mauer geprallt und tot in ihrem Wagen gefunden worden. Trotz der schnellen Reanimation durch Ersthelfer nach dem Unfall am Freitagmittag hätten die Rettungskräfte nur noch den Tod der Frau feststellen können, teilte die Polizei mit. Die 85-Jährige hatte demnach mit ihrem Wagen in Ettlingen zuerst eine Verkehrsinsel überfahren. Anschließend prallte das Auto gegen die Mauer. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau wegen gesundheitlicher Probleme am Steuer ihres Autos gestorben ist.

